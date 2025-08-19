Зеленский требует от России выплат компенсаций за конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он предлагает использовать замороженные активы РФ в западных странах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прекращения боевых действий и потребовал от России компенсаций за ущерб, вызванный военным конфликтом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, Киев рассчитывает, что выплаты покроются за счет замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов.

«Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта, которая, как утверждается, может быть потенциально покрыта за счет замороженных в странах Запада российских активов на сумму в $300 млрд», — говорится в публикации.

Зеленский обсудил эти требования на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских государств, где также были подведены итоги саммита президентов России и США. Власти Украины видят прекращение огня первым шагом к мирному урегулированию конфликта.

Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске 15 августа 2025 года для обсуждения ситуации на Украине и путей к мирному урегулированию конфликта.

Они встретились в Анкоридже, где обсудили ключевые вопросы прекращения боевых действий на Украине, обеспечение безопасности и международные гарантии. Во время переговоров Путин подчеркнул важность учета национальных интересов России и сложившихся территориальных реалий. Трамп выразил готовность к активному участию в переговорах для достижения устойчивого мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX