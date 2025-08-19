Во сколько обойдется набор школьной канцелярии в 2025 году

РИА Новости: Набор школьной канцелярии в 2025 году стоит около 7 тысяч рублей

До 1 сентября — пара недель, пришло время собирать портфель!

Стандартный набор канцелярских принадлежностей для школы в преддверии нового учебного года будет стоить чуть больше семи тысяч рублей. Цены 2025 года повысились на 7% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса фискальных данных «АТОЛ» и «Онлайн-школы № 1».

«В июне–июле 2025 года стоимость базового комплекта школьных принадлежностей для очного обучения выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в среднем 7 039 рублей», — сказано в материале.

Аналитики отметили, что больше всех остальных товаров подорожали рюкзаки. В среднем цены на них выросли на 31% — в среднем 2 654 рубля. Простой чернографитовый карандаш стоит теперь на 12% больше, то есть 29 рублей. Набор тетрадей вырос в цене на 8%, до 438 рублей.

Клей-карандаш подорожал на 11% (набор из двух штук — 188 рублей), комплект обложек для тетрадей и учебников — на 12% (301 рубль), набор шариковых ручек — на 4% (248 рублей). А вот дневник можно купить по прежней цене — в среднем 244 рубля. Акварельные краски подорожали на 17%, до 387 рублей, набор стирательных резинок — на 2% (172 рубля).

Исследования говорят, что пеналы стоят теперь меньше на 14%, 388 рублей, сумка-мешок для сменной обуви — на 13% (349 рублей), набор цветных карандашей — на 8% (243 рубля), кисточки для рисования — на 17% (214 рублей), гуашь — на 14% (304 рубля). Стоимость фломастеров снизилась на 21% (326 рублей), линейки — на 6% (136 рублей), пластилина — на 2% (296 рублей).

