Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

«Спорт-Экспресс» провел исследование, чтобы выяснить, какой клуб популярнее.

«Спартак» или «Зенит»? Издание «Спорт-Экспресс» провело масштабное голосование, чтобы ответить на один из главных вопросов российского футбола: кто популярнее — столичный или санкт-петербургский клуб. Этот спор давно волнует болельщиков, менеджеров и ветеранов игры, а предыдущие исследования давали противоречивые результаты.

В текущем опросе приняло участие значительное количество человек, что позволило получить репрезентативные данные. О результатах исследования — корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Выявить победителя на футбольном поле «Спартак» и «Зенит» так и не смогли. В очном противостоянии эти команды сыграли 2:2. Матч здесь, на «Лукойл Арене», завершился, но лучшего среди этих команд выявит масштабный проект «Спорт-Экспресса».

Три недели голосования. Больше трехсот тысяч участников. И всего лишь один самый простой вопрос: какой клуб популярнее — «Спартак» или «Зенит»?

Их противостояние в российском футболе называют «Дерби двух столиц». Их армии болельщиков исчисляются миллионами. Их матчи — пожалуй, самые принципиальные и непримиримые. И вот уже несколько десятилетий подряд эксперты, менеджеры, ветераны футбола, сами футболисты и, главное, болельщики без конца спорят, о том, кто же из этих двух клубов популярнее — «Спартак» или «Зенит»?

«Выросло целое поколение, которое болело за „Спартак“, которое даже не сомневалось. Которое влюблялось в эту команду. Когда у них появлялись дети, эти победные традиции продолжались. У „Зенита“ есть фактор, которого нет у других команд, тем более московских — у Санкт-Петербурга один большой топ-клуб. И весь город болеет за одну команду. Безусловно, там есть фан-клубы, и спартаковские даже, но это один город — одна команда», — рассказал заместитель шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко.

Результаты публичного опроса от «Спорт-Экспресса» удивили многих — 54 на 46. Перевес в пользу так называемой народной команды, но небольшой. И как признают аналитики издания, исключительно за счет того, что многие болельщики других московских команд проголосовали за красно-белых. Чисто по географическому принципу.

«Побед у «Зенита» больше. «Зенит» многократный чемпион России последних лет. И разумеется, он себе прибавил болельщицкой базы. Что уж там говорить. Но соотношение их по-прежнему в пользу «Спартака», и оно, я думаю, что очень не скоро изменится в пользу «Зенита», — считает спортивный обозреватель Александр Кузмак.

Армии болельщиков, стадионы, перформансы, результаты, титулы, история — настоящее и прошлое команд. Критерии оценки популярности футбольного клуба для каждого свои.

«Мы говорим именно про любовь народную, а народная любовь она все-таки принадлежит „Спартаку“. Здесь однозначно», — заявил бывший игрок «Спартака», четырехкратный чемпион России по футболу Дмитрий Парфенов.

«То, что происходит в последнее время в стане. красно-белых, движет их в обратную сторону. А „Зенит“ же наоборот, совершенно в другом направлении. Поэтому мой ответ: на данный момент они встретились в одной точке, но „Спартак“ движется вниз, а „Зенит“ — вверх», — считает экс-игрок «Зенита», чемпион России по футболу, заслуженный мастер спорта Владислав Радимов.

О том, что число фанатов «Зенита» растет, говорит возраст. «Спорт-Экспресс» сделал выборку, и в поколении 18-24 болельщики проголосовали на равных. Последние победы «Зенита» на чемпионате России только добавляют клубу популярности. Об этом говорят и сами футболисты, они чувствуют это на трибунах.

Спартаковцы же, если верить опросу, гораздо популярнее за границей. Перевес красно-белой армии здесь в полтора раза. И популярность эта хорошо влияет на подбор футболистов. Иностранцы охотнее едут играть в московскую команду.

Этот опрос от «Спорт-Экспресса», кажется, так и не даст окончательного ответа. «Спартак» или «Зенит» — это как вечный московско-петербургский спор: бордюр или поребрик, шаурма или шаверма, подъезд или парадная.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.