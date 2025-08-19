Шпионаж и мошенничество: как зарубежные мессенджеры запятнали свою репутацию в РФ

Более 40% преступлений в стране совершается с помощью иностранных мессенджеров

Более 40% преступлений в стране совершается с их помощью, а руководство компаний не сотрудничает с российскими правоохранительными органами.

Популярные зарубежные мессенджеры активно используются для вербовки, шпионажа, организации диверсий и масштабного мошенничества против россиян. По официальной статистике, более 40% преступлений в России совершается с их помощью.

При этом зачастую расследование затруднено из-за нежелания платформ сотрудничать с российскими правоохранительными органами. На этом фоне Роскомнадзор начал ограничивать звонки через иностранные ресурсы. Но какие альтернативы есть? Об этом — корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Парковка возле торгового центра в Новосибирской области. Двое в масках и капюшонах наносят на дверь автомобиля участника СВО смертельное отравляющее вещество. Съемку ведут сотрудники ФСБ.

Задержанные — подростки. Они хотели заработать. Через иностранный мессенджер на них вышли украинские спецслужбы. Емкости с ядовитым зельем подозреваемые взяли из тайника.

«Нашел работу в группе обобщенной. Нанесение мази на дверную ручку, чтобы он прикоснулся и этот яд убил его», — сообщил один из задержанных.

В популярных мессенджерах легко общаться и узнавать новости, а еще они — удобное средство вербовки для зарубежных спецслужб. Так, россиянин собирал и передавал разведданные ВСУ. На очередное задание он приехал в Брянскую область, чтобы забрать оружие и убить сотрудника оборонного предприятия.

«Через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации, координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации военных подразделений России», — заявил злоумышленник.

Своих пособников террористы используют вслепую: обещая выплаты, отправляют на диверсии в качестве смертников, отбросив мораль, цинично запугивают пожилых людей. Через WhatsApp*, принадлежащий Meta*, внесенной в список экстремистских организаций, звонят пенсионерам, обманом вымогают деньги, заставляют брать кредиты, а потом совершать теракты.

Ущерб от мошеннических действий только одной группы аферистов составил 200 миллионов рублей. Преступники использовали возможности украинских кол-центров и разводили на деньги россиян. Даже в момент задержания участники банды не выпускают из рук телефон.

«Во входящей, грубо говоря, почте того же WhatsApp или Telegram они просто не отвечают на эти запросы и, соответственно, не выдают нужную информацию. Получается, что возможности для того, чтобы злоумышленников отследить и каким-то образом наказать в соответствии с законом РФ, просто нет», — пояснил социолог Сергей Сбитнев.

По официальным данным, 41% преступлений в России происходит с использованием WhatsApp и Telegram. Их сложно расследовать из-за политической позиции зарубежных компаний, поэтому Роскомнадзор ввел ограничения на звонки через иностранные мессенджеры.

«Они не подчиняются требованиям российского законодательства, они не отвечают на запросы российских правоохранительных органов, не предоставляют им информацию о тех аккаунтах, через которые совершались преступления», — отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Альтернатива опасным платформам есть — это недавно созданный национальный мессенджер MAX. Вся его инфраструктура находится в России.

«Поставьте себе невозможность дозвониться до вас незнакомым номерам. Это уже возможно сделать в MAX. MAX заинтересован в защите своих пользователей. Он будет над этим работать, он будет изучать каждый случай, если что-то пошло не так, в отличие от WhatsApp и Telegram», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Действующие ограничения для Telegram и WhatsApp, как сообщают в Минцифры, могут снять при условии, что их владельцы все-таки начнут соблюдать российское законодательство.

* — Корпорация Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.