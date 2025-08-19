«РГО объединяет друзей»: фестиваль документального кино прошел в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Показы были приурочены к 180-летию Русского географического общества.

Русское географическое общество отмечает 180-летие. В честь круглой даты в столице проходит фестиваль документального кино «РГО объединяет друзей». Организаторы подобрали самые яркие и красивые фильмы о разных уголках нашей страны, природных и культурных богатствах, людях и традициях.

Будет интересно даже заядлым путешественникам, ведь есть труднодоступные места, в которых многим никогда побывать не удастся.

«Если спросить, какое самое опасное животное в Арктике, все скажут, что белый медведь. А мы выяснили, что морж. У нас было несколько ситуаций. Одна очень опасная, когда моржиха атаковала нашу лодку, и мы еле еле смогли доплыть до берега», — рассказал режиссер-документалист Леонид Круглов.

Фестиваль документального кино «РГО объединяет друзей» продлится ещё неделю — до 25 августа.