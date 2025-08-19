Сколько стоит жизнь туриста: джип-туры в Сочи не соблюдают правила безопасности

Фото, видео: 5-tv.ru

Накануне произошли два тяжелых ДТП, есть погибшие.

Организаторам джип-туров в Сочи сегодня срочно пришлось сворачивать свою деятельность и отменять экскурсии. После двух ДТП с туристами, во время одного из которых погибли люди, в отношении бизнесменов начались массовые проверки. Однако большинство из них нигде не зарегистрированы и лицензий не имеют, собственно, как и не несут ответственности за людей, покупающих их туры. Корреспондент «Известий» на Черноморском побережье Ярослав Богат узнал, сколько стоит жизнь туриста.

Открытый верх, ветер в лицо и громкая музыка — пассажиры в восторге. Острые ощущения только впереди. На маршруте незапланированная остановка по требованию сотрудников Госавтоинспекции. Водитель немного встревожен. Еще вчера по этому серпантину колесили десятки, если не сотни подобных переоборудованных внедорожников. Сегодня джиперы будто бы попрятались после двух тяжелых ДТП накануне.

Двое погибших, в том числе ребенок, остальные чудом выжили.

«Стоит обратить внимание на конструкцию автомобиля, мы можем видеть, что УАЗ с открытой крышей. В момент опрокидывания пассажиров просто выбросило на дорогу, впоследствии они скончались», — сообщил корреспондент.

А это утро того же дня. Очевидцы пытаются поднять еще один опрокинутый УАЗ.

«УАЗ, полный туристов, опрокинулся во время джип-тура, пятеро человек пострадали. Видно, в каком состоянии сам автомобиль находится. Поставить его на колеса смогли только совместными силами», — отметил журналист.

Знакомые организаторов джип-тура убеждают, что это была частная поездка.

Но на дорогах то и дело можно встретить, томящихся под солнцем экстремалов. Очень часто непристегнутых. Очень часто на нелегальных маршрутах. За небольшую сумму они обещают непередаваемые ощущения. Оплату некоторые требуют только наличными или переводом. Гарантий безопасности никаких.

Штрафы и предписания коммерсантов не пугают. Пассажиров нет, даже без них появление на дороге может быть опасным.

«Сейчас сотрудники полиции проверяют автомобиль, который по всем характеристикам подходит под те, что используют при джип-турах. Это усиленная ходовая часть и очень характерный дополнительный ряд сидений. Как можно заметить, ни о какой безопасности речи не идет. Здесь даже нет ремней безопасности», — отмечает корреспондент.

Много вопросов вызывают и маршруты джиперов. Почти все они так или иначе проходят через русла рек, водоохранные или заповедные зоны, где ездить на автомобилях вообще нельзя.

«В Сочи, Дагестане, на Алтае, на Байкале, где угодно, мы можем увидеть, что там эксплуатируется просто все, что угодно. Допиленное переоборудование», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Разрешения выдают в основном на экскурсионную деятельность. Какого-то регламента или проверок на профпригодность на таких сложных маршрутах, чтобы оценить навыки водителя, нет. Не говоря уже о том, что в большинстве случаев в переделанные машины набиваются как в консервную банку.

