Гарантии и территории: как прошли переговоры Трампа, Зеленского и ЕС

В каком ключе пойдет беседа, можно было понять всего лишь по одной фотографии из Овального кабинета. На ней карта Украины и пять российских регионов, выделенных красным цветом. Первая встреча Трампа и Зеленского всего в нескольких метрах от этой схемы, а говорили они больше о неких гарантиях безопасности для Киева.

Вот и получаются — гарантии в обмен на территории. Тему продолжит обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Американские военные долго маршировали с флагами, потом занимали позиции перед входом в Белый дом. У одного позиция оказалась уж слишком хороша — журналисты даже занервничали. Пропустить такое и вправду было бы преступлением. Трамп лично встречает Зеленского, и с порога начинается «модный приговор».

— Господин президент, это лучшее, что у меня есть! — говорит Зеленский.

— Не могу поверить, мне нравится! Только посмотрите на него! — отвечает Трамп.

Из всех своих военизированных курток и жакетов Зеленский выбрал тот, что больше остальных напоминает костюм. Похоронный стиль все равно резко контрастировал с интерьером Овального кабинета — за полгода тот пополнился новыми элементами позолоты, но журналисты проявили снисходительность к гостю из Киева.

— Тот, кто совершал на вас нападки за костюм в прошлый раз, — сказал Трамп.

— Я помню это. Вы были в том же костюме. Я переоделся, а вы нет, — продолжил Зеленский.

Стало быть, один урок после февральского разгрома выучен. А вот и второй — много благодарностей хозяевам.

Сиквелы часто получаются разочаровывающими. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, например, на этот раз не проронил ни слова. Трамп тоже был куда более сдержан. Но четко повторил позицию Москвы: временное прекращение огня не приблизит конец конфликта.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Если вы посмотрите на шесть сделок, которые я заключил в этом году, все они были охвачены войной. Я не заключал никаких соглашений о прекращении огня. И я знаю, что это было бы неплохо, но я также могу понять, что стратегически та или иная страна не захотела бы этого», — заявил Дональд Трамп.

Стратегически саммит на Аляске, очевидно, дает результаты. В Овальном кабинете, к примеру, едва ли случайно появилась карта с освобожденными Россией регионами. Зеленского готовят к неизбежному. Вот и вопрос о НАТО можно считать закрытым.

«Если вы оглянетесь назад и вернетесь к тому, что было задолго до президента Путина, то всегда звучали заявления о том, что они никогда не допустят членство Украины в НАТО. Так что это было заявление, которое было сделано», — отметил Трамп.

А ведь для Зеленского все так хорошо начиналось. До встречи с Трампом близостью к НАТО он наслаждался сполна — физической… с генсеком альянса Марком Рютте. Вслед за Зеленским в Вашингтоне высадилась мощная «группа поддержки». В украинском посольстве они все долго обнимались и шутили, словно давно не виделись. Виделись, правда, не далее чем вчера, но тактильного премьера Италии Джорджу Мелони это не смутило.

Команда брюссельских надзирателей преследовала несколько целей: отмуштровать Зеленского так, чтобы он не сказал чего лишнего, и попытаться повлиять на Трампа. Вот все та же Мелони незатейливо пытается пропихнуть-таки натовский элемент.

«Мы рады, что гарантии безопасности начинаются с итальянского предложения, которое заключается в создании эффективных гарантий безопасности, основанных на статье 5 Устава НАТО», — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Подготовка к встрече шла упорная. Зеленский — еще в футболке — успел встретиться и со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. Но, кажется, бесполезно. Американский президент наглядно демонстрирует отношение к «партии войны». Европейцев у Белого дома лично не встречает, запускает через черный ход. Потом и вовсе объявит: надо готовиться к смене территориальной парадигмы.

«Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, то есть зону боевых действий», — заявил Дональд Трамп.

Встреча с европейцами проходила частично в открытом режиме. Те повторяли свои домашние заготовки. Дональд Трамп же заявил, что уже скоро позвонит Владимиру Путину. И в целом выглядел так, будто ему все понятно. И стоило ради такого приезжать?

