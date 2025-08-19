Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via

В дальнейшем может состоятся трехстороннее дипломатическое общение.

Трамп выразил надежду, что встречу Путина и Зеленского удастся провести до конца августа. Об этом стало известно из сообщения журналиста Axios Барака Равида со ссылкой на источник.

Трехсторонняя встреча, по словам американского лидера, с участием его, а также президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состоятся уже после переговоров между последними двумя.

«После проведения двусторонней встречи между Путиным и Зеленским у нас запланирована трехсторонняя встреча, на которой будут присутствовать оба президента и я», — подчеркнул Трамп в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что встреча лидера Соединенных Штатов с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза завершилась в Белом доме. Решение о визите Зеленского приняли после саммита России и США на Аляске 15 августа.

В числе других участников переговоров были канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В настоящий момент политики, которые прибыли на переговоры, все еще находятся в Белом доме. По информации The New York Times, они могут принять участие в ужине.

