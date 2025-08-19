Украина настаивает на прекращении огня перед полным мирным соглашением с Россией

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Также Киев отказывается вывести войска из ДНР и ЛНР.

Украина не примет никакую сделку, включающую территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению, сообщает FT со ссылкой на документ с предложениями Киева к встрече в Белом доме.

Киев также отказывается вывести войска из оставшихся под контролем ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик.

До этого глава Незалежной заявлял, что конституция страны не подразумевает территориальных уступок, поэтому он категорически отверг вероятность вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах, в которых будут задействованы Россия, США и Украина. Американский лидер Дональд Трамп увидел суть такого дипломатического общения в углублении переговоров и в выработке окончательного мирного соглашения относительно украинского конфликта.

При этом в ходе встречи с Зеленским и европейскими лидерами президент США выразил уверенность в том, что глава РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Американский лидер приостанавливал переговоры с главами стран ЕС, чтобы позвонить Путину.

