По августу считают: почему турагенты исчезают с деньгами клиентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как обезопасить себя при покупке тура и повысить шансы вернуть деньги в случае обмана?

Более двух десятков уголовных дел было возбуждено в Туле по обвинениям в мошенничестве при оказании туристических услуг. Фигурантом дел стала местная жительница, которая, судя по ее профилям в соцсетях, более десяти лет организовывала отдых для туляков и жителей других регионов. Однако, по данным следствия, в какой-то момент схема перестала работать. На текущий момент, по информации правоохранителей, сумма причиненного ущерба составляет около 6 млн рублей, тогда как СМИ сообщают о 25 млн.

Аналогичные случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, где клиенты потребовали возбуждения уголовного дела после оплаты туров в Гоа, Таиланд и Вьетнам, но так и не смогли вылететь. Подобные истории также произошли в Самаре, Калуге, Кемерово и других регионах. Почему турагенты исчезают с деньгами и что делать туристам, чтобы не попасть в ловушку, — в материале «Известий».

«Сейчас это уже миллионы»

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джаваха

«Случаи подобного мошенничества часто происходят именно в июле и августе, то есть в самый пик сезона, когда оборот денег — максимальный. С этими средствами и пропадают агенты. Да, к сожалению, такое случается каждый год. Если посмотреть на историю банкротств туроператоров, то в прошлые годы, к счастью, сейчас этого не происходит, они тоже прекращали свою деятельность как раз в эти месяцы», — пояснил «Известиям» генеральный директор сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов

Рост числа уголовных дел в летние месяцы подтвердил и вице-президент РСТ, руководитель ЮА «Персона Грата» Георгий Мохов.

Он пояснил, что сообщения об обмане поступают практически еженедельно. Сейчас особенно часто встречается мошенничество через фейковые сайты и социальные сети. Активно распространяются случаи обмана через авторские туры, организуемые через соцсети. И суммы ущерба стали значительно выше — речь идет уже не о десятках, а о миллионах рублей.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская отметила, что зачастую это осознанное мошенничество, распространенное во многих сферах: от фальшивых сайтов до фейковых телеграм-каналов и страниц в соцсетях.

Она отметила, что схемы будут только совершенствоваться. Нужно усиливать защиту, включая сферу персональных данных, и вводить проверочные механизмы, подтверждающие достоверность предложений. Существует и другая ситуация: когда агент работает долго, но из-за кассового разрыва не может покрыть обязательства. В результате туристы не получают оплаченные туры. Это следствие управленческих ошибок, которые накапливаются и ведут к краху.

Чапиковская добавила, что подобных случаев немного, но они вызывают широкий резонанс благодаря СМИ и соцсетям.

«Особенность туристической деятельности заключается в том, что деньги мы платим сегодня, а результат получаем завтра. Оплачивая деньги турагенту, мы не доводим их сразу до конечного исполнителя услуг, что и создает возможности для злоупотреблений», — подчеркнул ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.

Как правильно выбрать турагентство

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты подчеркивают: полностью обезопаситься невозможно, но минимизировать риски реально. Чапиковская советует бронировать туры у официальных компаний, а не у частных лиц в соцсетях. Турфирму можно проверить в реестре турагентов, где также указаны партнеры-туроператоры.

Сергей Агафонов рекомендует обращаться в проверенные агентства с хорошей репутацией. Не стоит рисковать с неизвестными фирмами и гнаться за низкими ценами.

«Адвокат, консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Юлия Иванова предлагает требовать выписку из единого госреестра юрлиц/ИП. «Проверьте название, ИНН, ОГРН, адрес, статус («действующее») на сайте ФНС (nalog.gov.ru). Убедитесь, что договор заключается именно с этой организацией», — добавила она.

Изучайте свежие отзывы, проверяйте форумы. Если стало много жалоб или отзывы устарели — стоит поискать другой вариант — посоветовал Эмиль Зиятдинов из сервиса «Туту».

Любовь Воронина из «Слетать.ру» и Let`s Fly напомнила: мошенники часто создают фишинговые сайты, копирующие бренды. Следует обращать внимание на домен — в нем могут быть подменены буквы.

Как обезопасить себя при покупке тура

Кухмарь Кирилл /ТАСС

Чапиковская подчеркивает, что договор — обязателен. Бронирование без него говорит о финансовой безграмотности. При оплате на карту физлица риск потерять деньги возрастает:

"Оплата должна производиться официально на реквизиты компании или предпринимателя, после чего выбивается чек, — пояснила юрист. — Если турагент соблюдает кассовую дисциплину и у него с ней всё хорошо, то риск, что он попадет в ситуацию с кассовым разрывом, конечно, остается, но серьезно уменьшается".

Все реквизиты должны совпадать в договоре и платёжных документах.

Воронина напомнила про электронную путевку. При покупке турпакета агент обязан внести данные клиента в ГИС «ЭП». По QR-коду турист может проверить путевку через «Госуслуги». Информация загружается до 15 числа месяца, следующего за покупкой, или минимум за сутки до начала тура.

Туроператор «Интурист» уточнил, что статус заявки можно проверить на их сайте независимо от места бронирования. Уникальный номер путевки выдается после оплаты.

Юлия Иванова подчеркнула: отсутствие ваучера на проживание от туроператора — тревожный сигнал.

Если обман всё же произошел

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если стало понятно, что тура не будет, а деньги уже перечислены, эксперты рекомендуют действовать немедленно.

По словам Эмиля Зиятдинова, следует:

Собрать доказательства: переписки, скриншоты, договоры, чеки и переводы.

Связаться с крупной туристической компанией, если тур был оформлен у них. Обычно они реагируют быстро.

Уведомить банк — возможно, еще удастся остановить или оспорить перевод.

Направить официальную претензию. Даже если компания на грани банкротства, это пригодится в суде.

"Немедленно направьте заказным письмом с уведомлением и описью вложения претензию с требованием вернуть деньги в полном объеме в течение 10 дней (срок по закону «О защите прав потребителей» — ст. 31). Укажите реквизиты договора, сумму, причину требования (отказ/невозможность предоставить тур), расчет неустойки (если применимо). Приложите копии договора, платежных документов", — разъяснила Юлия Иванова.

Если есть признаки преступления, необходимо обращаться в полицию, добавил Георгий Мохов.

К заявлению нужно приложить договор, чеки, переписку, отказ. «Это ключевой шаг к возбуждению дела и возможному аресту имущества, пояснила Иванова.

Если претензия не помогла, можно подать иск в суд по месту регистрации агентства или проживания туриста (ст. 17 ЗЗПП). Требовать можно:

Возврат стоимости тура.

Неустойку — 3% за каждый день просрочки после 10 дней с даты претензии (ст. 28 ЗЗПП).

Компенсацию морального ущерба.

Штраф — 50% от суммы (ст. 13 ЗЗПП) за отказ добровольно исполнить.

Судебные расходы.

Не забудьте подать ходатайство о наложении ареста на счета/имущество ответчика, чтобы избежать вывода средств, советует адвокат.

Если оплата была картой, возможно воспользоваться процедурой chargeback, в системе «Мир» — «диспут». Для этого нужно подать заявление о возврате — причина: услуга не оказана или оказана частично/с дефектами. Срок зависит от ситуации. Лучше проконсультироваться в банке.

Если же деньги были переведены мошеннику, вернуть их почти невозможно.

По словам экспертов, обращение к юристу по защите прав потребителей или туризма существенно повышает шанс на успех.

Георгий Мохов предупреждает: с развитием онлайн-сервисов число подобных преступлений будет расти. Быстрая покупка и мгновенная оплата создают удобные условия для мошенников, особенно на фоне стремления туристов к дешевым предложениям.