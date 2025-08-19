Украина согласна на оружейную сделку с США в обмен на гарантии безопасности

Фото: www.globallookpress.com/Senior Airman Stephani Barge

Подписание такого документа станет возможным после урегулирования конфликта с Россией.

Украина предложила купить финансируемое Европой оружие США на 100 миллиардов долларов в рамках сделки по получению американских гарантий безопасности. Об этом стало известно из сообщения Financial Times.

В источнике указали, что Киев и Вашингтон смогут заключить сделку на сумму в 50 миллиардов долларов по производству беспилотных летательных аппаратов с украинскими компаниями для того, чтобы получить гарантии безопасности Соединенных Штатов после мирного урегулирования конфликта с российской стороной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил о согласии России на гарантии безопасности для Украины. Этот пункт американский лидер назвал одним из ключевых и подчеркнул, что его необходимо учитывать.

Встреча Трампа с главой киевского режима Зеленским состоялась в Белом доме 18 августа. Проходили переговоры примерно 30 минут. После этого началось дипломатическое общение Зеленского и Трампа с лидерами стран Евросоюза. К настоящему моменту главы государств завершили переговоры, которые могут перейти в другой формат.

