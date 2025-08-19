Трамп приостановил встречу с европейскими лидерами для звонка Путину

Фото: www.globallookpress.com/White House

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переговоры продолжили после общения президентов.

Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом стало известно из сообщения Bild.

Также уточнялось, что после окончания телефонного звонка встречу продолжили.

В Вашингтон в дипломатическом общении принимает участие делегация европейских лидеров, среди которых генсек НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. К тому же присутствуют премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Переговоры проходят после саммита на Аляске президента России Владимира Путина с американским лидером, который завершился 15 августа. Трамп заранее пообещал, что позвонит Путину после визита в Белый дом главы киевского режима Владимира Зеленского, с которым до этого общался за закрытыми дверями примерно 30 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.