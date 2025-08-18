Трамп высказался о перспективах разрешения украинского конфликта

Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вопрос, по словам американского лидера, может урегулироваться за неделю-две.

Президент США Дональд Трамп полагает, что в течение недели или двух станут понятны перспективы разрешения конфликта на Украине при помощи переговоров.

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет», — заявил американский лидер на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

При этом он добавил, что в урегулировании украинского конфликта отсутствуют «слишком сложные» вопросы. К тому же, по словам американского лидера, вероятность того, что решение конфликта достигнуто не будет, тоже сохраняется.

Помимо этого Трамп подчеркивал, что необходимо инициировать обсуждение обмена территориями между РФ и Украиной.

В Вашингтоне Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме при участии европейских лидеров. Также глава США заявил о своем намерении переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным после дипломатического общения с Зеленским.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.