Трамп заявил о согласии России на гарантии безопасности для Украины

Американский лидер назвал это одним из ключевых пунктов.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Россия не выступает против получения украинской стороной гарантий безопасности. Об этом он заявил на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главами европейских государств в Белом доме.

«Президент РФ Владимир Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать», — отметил американский лидер.

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 18 августа. Переговоры приходили примерно 30 минут. В дальнейшем началось дипломатическое общение Зеленского и Трампа с лидерами стран Евросоюза.

На встречу в Вашингтоне прибыли глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. К тому же присутствуют и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб.

