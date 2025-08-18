Началась встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским
Фото: Reuters/Alexander Drago
Президент США заявил, что мероприятия в Белом доме пока идут «очень успешно».
Встреча президента США Дональд Трамп с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским началась в Белом Доме, в ходе которой американский лидер уже успел сделать ряд заявлений.
Переговоры стартовали после завершившегося выступления лидера киевского режима и главы Штатов перед журналистами.
Американский президент оценил мероприятия в Белом доме как «очень успешные». Трамп высказался, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с европейскими лидерами и президентом Украины, которые должны привести к трехсторонней встрече с Россией.
Кроме этого американский лидер сообщил, что затронул множество тем в разговоре с Зеленским. Также он завил о необходимости обсуждения потенциального обмена территориями. Хотя до этого Зеленский настаивал, что не пойдет на территориальные уступки. А вопрос журналистов об этом он оставил без ответа.
В европейскую делегацию вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. Также их сопровождают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ранее Трамп и Зеленский уже провели встречу, которая продлилась полчаса и завершилась в Белом доме. Основные тезисы пересказывает 5-tv.ru.
