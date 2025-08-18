Трамп планирует провести телефонный разговор с Путиным

Фото: www.globallookpress.com/White House

Американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после завершения сегодняшних встреч в Вашингтоне.

На данный момент глава Штатов проводит саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в числе которых генсек НАТО Марка Рютте. Также в европейскую делегацию вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Телефонные переговоры стали привычной практикой в последнее время для поддержания диалога между главами государств. Ранее Путин провел ряд международных телефонных звонков после прошедшего 15 августа саммита с Трампом на Аляске. В частности, российский президент общался с лидерами стран Южной Африки, Индии и Беларуси, делясь итогами российско-американских переговоров.

После завершения сегодняшних встреч в Вашингтоне телефонный разговор станет уже седьмым таким контактом между президентами России и США после вступления Трампа во второй президентский срок.

