Трамп: прекращение огня на Украине уже не требуется

Нужен долгосрочный мир, считает американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется — нужен долгосрочный мир. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Владимир Зеленский также сообщил в ходе встречи, что готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога. Трамп заявил о «разумных шансах» на завершение украинского конфликта по итогам встречи с главой киевского режима и европейскими лидерами.

После встречи с главой киевского режима американский президент проведет переговоры с главами европейских государств.

