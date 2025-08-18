Трамп: прекращение огня на Украине уже не требуется
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Нужен долгосрочный мир, считает американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется — нужен долгосрочный мир. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.
Владимир Зеленский также сообщил в ходе встречи, что готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога. Трамп заявил о «разумных шансах» на завершение украинского конфликта по итогам встречи с главой киевского режима и европейскими лидерами.
После встречи с главой киевского режима американский президент проведет переговоры с главами европейских государств.
