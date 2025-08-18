Зеленский заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее Трамп упомянул и о возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, США и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов принять участие в трехсторонних переговорах. Об этом он заявил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее Трамп упомянул и о возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, США и Украины для углубления переговоров, и выработки окончательного мирного соглашения в ходе саммита в Белом доме.
При этом президент Незалежной уже отмечал, что конституция страны не позволяет идти на территориальные уступки, и категорически отверг возможность вывода Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса.
На встрече с Зеленским и европейскими лидерами президент США озвучил уверенность, что президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.
Кроме Зеленского, на встрече присутствуют европейские лидеры, в числе которых канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. Также их сопровождают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
После саммита с Путиным на Аляске 15 августа Трамп уже заявлял о том, что стороны готовят встречу с участием трех президентов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.