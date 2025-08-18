Зеленский допустил проведение выборов на Украине

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Об этом глава киевского режима заявил на встрече с Трампом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме допустил проведение выборов на Украине. Для этого, по его словам, «потребуются условия безопасности».

Американский лидер в свою очередь заявил, что Украине будет оказана «большая помощь по вопросам безопасности».

В Вашингтон с Зеленским впервые в истории одновременно прибыли представители сразу нескольких европейских стран. Среди них генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит проходит после переговоров на Аляске 15 августа Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

