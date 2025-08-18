Зеленский уклонился от ответа о согласии на территориальные уступки

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США заявил, что урегулировать конфликт можно в кратчайшие сроки, если Украина откажется от претензий на Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Белом доме не смог прямо ответить, готов ли он к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта.

Американский и украинский лидеры продолжают обсуждать перспективы мирного договора с Россией. Позже Трамп планирует встретиться с руководителями европейских стран. Ранее в этот же день он сообщал: завершить конфликт можно мгновенно — достаточно, чтобы Киев отказался от претензий на Крым и планов вступления в НАТО.

На встречу с президентом США Дональдом Трампом Зеленского впервые в истории сопровождала целая делегация лидеров европейских стран. Вместе с ним в Белый дом прибыли генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

