Трамп назвал встречу с Путиным шансом на получение результата по Украине

Урегулирование конфликта, по словам американского лидера, должно быть долгосрочным.

Президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом американский лидер Дональтд Трамп заявил на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что уверен в стремлении России к урегулированию конфликта и выразил надежду, что стороны смогут найти взаимовыгодное решение. Он также сообщил о том, что есть «разумные шансы» на завершение конфликта на Украине по итогам встречи с Зеленским и лидерами европейских стран.

Кроме Зеленского, в Вашингтон прилетели европейские лидеры, в числе которых канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. Также их сопровождают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. С ними Трамп встретиться после переговоров с Зеленским. Президент США заявил, что саммит должен пройти «хорошо».

Трамп также упомянул о возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, США и Украины для углубления переговоров и выработки окончательного мирного соглашения. По его словам, судьба урегулирования во многом зависит от позиции Владимира Зеленского, который может существенно повлиять на ход событий.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась в 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Два лидера разговаривали на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Беседа в формате «три на три» продолжалась два часа и 45 минут. Обе стороны оценили данные переговоры положительно.

