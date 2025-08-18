Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Глава киевского режима на встречу с американским лидером надел черное поло и пиджак.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают издания Wall Street Journal.

Лидер киевского режима одет полностью в черное. Традиционного официального стиля с галстуком и светлой рубашкой, на который рассчитывали в Белом доме, не последовало.

Дональд Трамп лично встретил Зеленского у входа в резиденцию. Ранее в этот день Зеленский уже провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в более свободном стиле — в футболке.

На встречу с Зеленским и Трампом в Вашингтон также прибыли лидеры многих европейских стран: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Италии Джорджа Мелони.

В феврале на предыдущей встрече в Белом доме Зеленский также выбрал неофициальный стиль — черный свитер и штаны, что вызвало недовольство со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые расценили это как неуважение к США.

