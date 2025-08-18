Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава киевского режима на встречу с американским лидером надел черное поло и пиджак.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают издания Wall Street Journal.
Лидер киевского режима одет полностью в черное. Традиционного официального стиля с галстуком и светлой рубашкой, на который рассчитывали в Белом доме, не последовало.
Дональд Трамп лично встретил Зеленского у входа в резиденцию. Ранее в этот день Зеленский уже провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в более свободном стиле — в футболке.
На встречу с Зеленским и Трампом в Вашингтон также прибыли лидеры многих европейских стран: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Италии Джорджа Мелони.
В феврале на предыдущей встрече в Белом доме Зеленский также выбрал неофициальный стиль — черный свитер и штаны, что вызвало недовольство со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые расценили это как неуважение к США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.