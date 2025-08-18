Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Действия британских властей направлены на поддержание кризиса и усиление напряжения.

Великобритании стоит отказаться от рискованных геополитических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков по украинскому урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В совместном заявлении от 17 августа по итогам очередного онлайн-заседания „коалиция желающих“ под председательством премьер-министра Великобритании К. Стармера и президента Франции Э. Макрона реанимировала заведомо нежизнеспособную идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня», — указано в официальном комментарии Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что действия британских властей направлены на поддержание конфликта и усиление напряжения, а не на его разрешение.

Данное заявление прозвучало на фоне международных переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, в которых США играют ключевую роль. Западные государства, прежде всего Великобритания, намеренно подрывают усилия по достижению мира, так как они помогают Вооруженным силам Украины на протяжении долгих лет.

