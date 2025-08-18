Европейские лидеры начали прибывать на встречу Зеленского и Трампа в Белый дом

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Тургиев; 5-tv.ru

Президенты Украины и США встретятся в 20:15 по московскому времени в Овальном кабинете.

В Белый дом начали прибывать кортежи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Для Трампа это будет, конечно, сложная встреча из-за того, что и Зеленский, и страны ЕС, лидеры Британии, Франции, Финляндии, Италии, ЕС и НАТО, они хотят продолжать, скорее всего, этот конфликт из-за того, что они думают, что в конце Украина сможет как-то победить, и у Трампа будет задача их переубедить», — сказал он.

В Вашингтон Зеленский приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом. С ним впервые в истории одновременно прибыли представители сразу нескольких европейских стран. Среди них генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит проходит после переговоров на Аляске 15 августа Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча, предварительно, начнется в 20:15 по московскому времени.

