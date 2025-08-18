Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба»

ТА3: поставка нефти из России в Словакию прекращена из-за сбоев электричества

Венгрия также не получает энергосырье.

Поставки нефти из России в Словакию через трубопровод «Дружба» были временно приостановлены из-за сбоев в системе электроснабжения. Об этом сообщил словацкий канал ТА3 со ссылкой на Барбору Путцову из компании Mero, которая является владельцем и оператором чешской части нефтепровода «Дружба».

«По нашей оперативной информации, поставки российской нефти по нефтепроводу „Дружба“ из Украины в Словакию прерываются из-за отключения электроэнергии. Перекачка в Чехию не прерывалась из-за достаточных оперативных запасов в Словакии», — уточнила представитель компании.

Она добавила, что организация ведет мониторинг происходящего. Mero поддерживает контакт с оператором словацкой секции нефтепровода «Дружба» — компанией Transpetrol.

