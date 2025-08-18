Путин назначил Владимира Тарарова послом в Мозамбике и Королевстве Эсватини

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Он занимал аналогичный пост в Анголе.

Владимир Тараров был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мозамбике и Королевстве Эсватини по совместительству. Об этом говорится в указах подписанных президентом России Владимиром Путиным, которые размещенные на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Тарарова Владимира чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик. <…> Назначить Тарарова Владимира чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Эсватини по совместительству», — говорится в документах.

Также Тараров был освобожден от обязанностей посла РФ в Анголе и по совместительству в Демократической республике Сан-Томе и Принсипи. Этот пост он занимал с 2017 года.

Владимир Тараров в 1986 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Уже около 40 лет работает в системе дипломатии России, занимая различные должности в центральном аппарате и за рубежом. За многолетнюю службу награжден орденом Дружбы.

