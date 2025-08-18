Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ

Фото: © РИА Новости/Стрингер

До этого дипломат был послом России в Австрии.

Дмитрий Любинский был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Австрии и назначен на пост заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующие указы, подписанные президентом страны Владимиром Путиным, были размещены на сайте правовых актов.

«Освободить Любинского Дмитрия от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Австрийской Республике. <…> Назначить Любинского Дмитрия заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документах.

Указы вступили в силу в день подписания — 18 августа.

Дмитрий Любинский в 1989 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР и с тех пор работает на дипломатической службе. Должность посла в Австрии Любинский занимал в течение десяти лет — с 10 августа 2015 года. За вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.

