Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в четырех изнасилованиях

Его инкриминировали по 32 пунктам различных преступлений.

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит — Мариус Борг Хейби — обвинен по 32 пунктам, в том числе по четырем эпизодам изнасилования. Об этом сообщила местная телерадиокомпания NRK со ссылкой на генерального прокурора страны.

«Сыну кронпринцессы Метте-Марит предъявлены обвинения в 32 различных преступлениях. Сюда входят четыре изнасилования четырех разных женщин, а также насилие в отношении его бывшей партнерши Норы Хаукланд», — говорится в материале.

Сообщается, что, предположительно, все антизаконные деяния были совершены в период с 2018 по 2024 год. Наследника кронпринцессы также обвиняют в угрозах убийством, нанесении побоев государственному должностному лицу и нарушении правил дорожного движения.

Уточняется, что знатное происхождение Хейби не станет причиной смягчения приговора. По выдвинутым обвинениям ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

