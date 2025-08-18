Сотня за подвиг: в Петербурге торговали наградами в честь 70-летия освобождения Ленинграда

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков;

В интернете много объявлений о продаже памятных знаков и удостоверений.

Подвиги блокадников оценили в 100 рублей. Именно за столько на одном из рынков Северной столицы торговали наградами, которые были выпущены к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как выяснилось, это подлинные знаки. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова провела расследование и узнала, как именно тысячи экземпляров оказались в продаже.

Светлана Барминская любит пройтись по Удельному рынку в поисках дешевых и атмосферных безделушек. Однако эта находка ее неприятно удивила. Она обнаружила медали: все это памятные знаки в честь семидесятилетия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мы отправились на рынок вместе со Светланой и на том же месте встретили продавцов. Они поделились — в этой коробке 170 памятных знаков. Таких коробок у них восемь. Продают по 100 рублей. Продавцы поясняют — медали взяли на какой-то базе. И торговля идет очень успешно.

Галина Барминская, мать Светланы, которая эти награды не покупала, рассказывает — страдала дистрофией третьей степени, когда ее эвакуировали из блокадного Ленинграда. Она не знает, как выглядела ее мать — женщина умерла от истощения, а двухлетнюю девочку из квартиры на Васильевском острове забрали инспекторы. Галина Евгеньевна росла в детских домах Костромской области и уже взрослой вернулась в Ленинград.

«Мне только соседка рассказала, когда я вернулась в Ленинград и зашла на порог, она мне говорит: „батюшки, мать с того света вернулась“. И я узнала, что я похожа на маму», — рассказала жительница блокадного Ленинграда Галина Барминская.

Как посмели награду, выстраданную жизнью нескольких поколений, оценить в сто рублей — блокадница не понимает.

«Как это так, наши родители воевали, чтобы мы жили хорошо. А здесь какие-то подонки торгуют медалями. У меня просто сердце болит за это», — поделилась Галина Барминская.

В интернете много объявлений о продаже памятных знаков и удостоверений. В основном продают в одном экземпляре. Однако нашлось и объявление о продаже десяти памятных знаков к 70-й годовщине освобождения Ленинграда. Также, как и на рынке, с незаполненными удостоверениями

В Комитете по социальной политике сообщили: всего было изготовлено порядка 157 тысяч знаков. 131 с половиной тысячу передали в администрации районов, оставшиеся 26 тысяч — в Комитет по внешним связям.

Нумизмат Александр Троянов пришел к выводу: медали, купленные на рынке — не подделка.

«Этот знак сделан на Санкт-Петербургском монетном дворе. В кустарных условиях так качественно его не выполнить», — отметил нумизмат Александр Троянов.

Мы отправили запросы в администрации районов Петербурга. Пресс-служба Красногвардейского сообщила, что невостребованные медали хранятся в администрации, а порядок утилизации не предусмотрен. В администрации Выборгского и Петроградского районов ответили, что передают награды в Комитет по внешним связям. В администрации Московского района пояснили: возвращают знаки в Комитет по социальной политике. В этом ведомстве заявили — медали сюда не поступали.

Различают государственные награды и памятные знаки. Госнаграда — это высшая форма поощрения граждан за заслуги перед государством. Памятные знаки не имеют такого статуса. Как правило, они посвящены круглым датам. За продажу государственных наград предусмотрено наказание по уголовной статье.

«Люди, которые этим торгуют, зачастую говорят, что это просто сувенирная продукция. И фактически за вот такую сувенирную продукцию пока наказаний каких-то нет», — рассказал заместитель руководителя бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Горюханов.

Эксперты отмечают: если нет порядка хранения и утилизации невостребованных наград, не исключено, что скоро на рынках так же можно будет обнаружить коробки с медалями, которыми сейчас награждают военнослужащих.

