Заряд энергии или риск для здоровья: кому не стоит пить матчу

Популярный напиток полезен не для всех.

Японский зеленый чай матча может быть отличной альтернативой кофе, но не всем рекомендуется его употреблять. Об этом сообщила диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru.

Слово «матча» с японского переводится как «растертый чай». По виду он представляет собой ярко-зеленый порошок.

Врач не рекомендует пить матчу легковозбудимым людям, гипертоникам, людям, у которых есть проблемы со сном, а также тем, кто страдает от нестабильного давления. Татьяна Селезнева отметила, что беременным и кормящим данный чай употреблять не стоит из-за высокого содержания кофеина. Остальные же могут употреблять матчу как бодрящий напиток.

