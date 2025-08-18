Уничтожение общей памяти: еще один советский монумент снесли в Польше

Фото, видео: 5-tv.ru

Экскаватором на землю повалили памятник польско-советскому братству по оружию.

В Польше демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию.

Монумент, напоминающий об общей Победе, повалили на землю экскаватором. Все происходило под прицелом телекамер. В местной администрации заявили, что красноармеец и польский солдат — неуместное напоминание о коммунизме. При том, что в 1945 году эта часть Польши была освобождена силами 1-го Белорусского фронта.

