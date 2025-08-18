Путин проинформировал президента Бразилии о результатах встречи с Трампом

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Лула да Силва пожелал успехов продолжающимся переговорам.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луной да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера. Глава РФ рассказал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а Лула да Силва подтвердил поддержку Бразилией всех усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин обсудил итоги саммита на Аляске с президентами Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон положительно оценил стремление России и США урегулировать украинский кризис.

Встреча двух президентов состоялась 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Путин и Трамп разговаривали на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Беседа в формате «три на три» продолжалась два часа и 45 минут. Обе стороны оценили данные переговоры положительно.

После саммита Трамп связался с Владимиром Зеленским и призвал его незамедлительно начать мирные переговоры. Президент Украины принял приглашение и сообщил, что отправится в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа.

