«Шоу должно продолжаться»: «шейх» Маилян рассказал правду о скандальном выходе с Волочковой

Поклонники балерины были уверены, что ее похитит член правящей семьи ОАЭ.

Выход заслуженной артистки России Анастасии Волочковой с режиссером и продюсером Аркади Маилян в костюме шейха был спонтанным. В беседе с 5-tv.ru кинодеятель высказался, что не против повторить совместный перфоманс, однако было бы неплохо, чтобы балерина предупредила его заранее.

Анастасия Волочкова появилась на красной дорожке кинофестиваля «Антарес» в золотом платье, делающем ее похожей на наградную статуэтку. Для фотографов она позировала с «шейхом». Этот выход стал поводом для множества новых слухов, которые в том числе подогревала и сама Волочкова.

Аркади принял приглашение Анастасии выйти к прессе, но не думал, что артистка устроит из этого спектакль. А теперь среди коллег режиссера ходят локальные шутки.

«Я всегда мечтал о безграничной власти и гареме, но, честно говоря, даже не думал, что стану шейхом благодаря Анастасии. Коллеги, конечно, не упустили возможности позубоскалить. Теперь коллеги меня называют не иначе как „Ваше Высочество“ и спрашивают, когда уже нефть подешевеет. Приходится отшучиваться, что я, к сожалению, отвечаю только за кино и фестивали», — поделился Аркади.

По его словам, провести почти целый день с Волочковой было интересно и весело, а она сама является энергичной, искренней открытой артисткой. Но вот заявление Анастасии о возможном похищении не является осуществимым даже в ее мечтах.

«Похищение — это, конечно, не мой метод. Я человек искусства, предпочитаю очаровывать талантом и харизмой. Но, если серьезно, Анастасия — яркая и неординарная личность. У нее очень богатый внутренний мир, который, видимо, иногда прорывается наружу в неожиданных формах. Так что, скорее всего, это просто что-то загадочное в ее восприятии мира», — рассказал режиссер.

Поступок Волочковой Аркади объяснить не смог.

«Я думаю, она просто импульсивный и эмоциональный человек. Возможно, ей захотелось немного добавить красок в свою жизнь. Я не думаю, что она хотела кого-то обидеть или навредить. <…> Что касается ее поведения, то она всегда была эпатажной и неординарной. Не думаю, что это связано с ее профессиональными успехами или неудачами», — сказал он.

Аркади, при этом, не против нового совместного выхода с Волочковой. По его словам, коллеги из сферы кино привыкли к скандалам, но не ждут, что балерина способна кого-то в них втянуть. Наоборот, люди с интересом наблюдают за деятельностью артистки.

«Почему нет? Мне с Анастасией было интересно. Главное, чтобы в следующий раз она заранее предупредила о своих планах, чтобы я успел выучить пару фраз на арабском. <…>Я думаю, коллеги относятся к ситуации с юмором. Никто не боится, что Анастасия кого-то втянет в скандал. Наоборот, все ждут, что она еще придумает. Шоу должно продолжаться!» — подытожил режиссер.

