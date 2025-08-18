Премьер-министр Республики Сербской Вишкович подал в отставку

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович объявил об отставке и формировании нового кабинета министров. Его решение было согласовано с президентом энтитета Милорадом Додиком. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, его слова приводит Radio Slobodna Evropa.

Вишкович отметил, что оставляет своему преемнику стабильную Республику Сербскую, и пожелал успехов новому правительству. Также он анонсировал скорое формирование нового состава кабинета министров.

Как отмечают СМИ Республики Сербской, Вишковича сменит текущий министр сельского хозяйства энтитета Саво Минич. А он сам должен встать во главе агентства по управлению автомобильными дорогами.

Ранее в августе Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отозвала полномочия президента Республики Сербской Милорада Додика, что стало одним из поводов к политическим изменениям в регионе. Радован Вишкович возглавлял правительство энтитета с 2018 года.

