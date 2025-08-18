Путин обсудил с Моди итоги саммита на Аляске

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Премьер Индии призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине.

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоги состоявшегося на Аляске саммита России и США. Об этом индийский лидер сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении», —поделился он.

Премьер-министр Индии подчеркнул важность продолжения обмена мнениями по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Саммит Путина и Трампа прошел 15 августа на базе Военно-воздушных сил США Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. После встречи российский президент продолжил серию международных телефонных разговоров, чтобы проинформировать зарубежных партнеров об итогах встречи с Дональдом Трампом.

Среди собеседников Путина были лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также ЮАР — Сирил Рамафоса. Последний выразил поддержку дипломатическим усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Такие дипломатические контакты свидетельствуют о продолжении активной внешнеполитической работы России и попытках укрепить международный диалог после значимого саммита на Аляске.

