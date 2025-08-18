Ракова пригласила москвичей на экскурсии в обновленные школы

Фото: Департамент образования г. Москвы

Посетителям покажут инновационные классы и новое оборудование.

С 25 по 30 августа в обновленных школах Москвы впервые пройдут дни открытых дверей для всех желающих, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Москвичам покажут новый дизайн и подход к формированию учебного пространства, в котором стало больше естественного света и воздуха.

Школы обычно закрыты для свободного посещения, напомнила заммэра. Попасть в здания, реконструированные по программе «Моя школа» можно будет с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу — с 10:00 до 16:00 по предварительной регистрации.

«Эта программа позволит нам в ближайшие годы привести в современный образовательный вид все школы, которые морально и физически уже устарели», — рассказала заммэра.

Она подчеркнула, что власти постарались по-новому подойти к организации образовательного пространства и логистики, «чтобы новая среда позволяла развиваться самым лучшим возможностям ребят, была открыта для творчества, инноваций, чтобы она была дружелюбной и эстетичной».

Во время экскурсии можно будет посетить специализированные учебные кабинеты для научных экспериментов, новые обеденные залы, оформленные в стиле современных кафе, зоны отдыха. В обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках для посетителей учителя физкультуры проведут тренировки. Участники смогут оценить покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование — от гимнастических снарядов до степ-платформ.

Кроме того, в одной из обновленных школ пройдет встреча со звездным блогером, рассказала Ракова. Принять участие в ней смогут авторы лучших снимков со специальным арт-объектом — большим школьным рюкзаком, который установят в центре столицы 20 августа.

В новом учебном году в Москве начнет работу 51 реконструированная школа. Со следующего года уже до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт, рассказала Ракова.

