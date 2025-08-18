Певца Шарлота перевели в колонию общего режима

Фото: © РИА Новости/Сергей Тарасов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2024 году музыкант был приговорен к пяти с половиной годам по обвинениям в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.

Центральный районный суд Тольятти постановил перевести певца Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщили в пресс-центр прокуратуры Самарской области в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за время отбытия наказания Шарлот неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка и склонял других заключенных к деструктивному поведению, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.

Ранее Шарлота задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге при возвращении в Россию из Еревана. Затем в декабре 2024 года музыкант был приговорен к пяти с половиной годам по обвинениям в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Решение суда об ужесточении наказания пока не вступило в законную силу.

Инциденты, приведшие к уголовным делам, связаны с публикацией видео, где Шарлот сжег российский паспорт, разрывал георгиевскую ленту, пародировал песню «День Победы» и прибивал к дереву свои документы вместе с портретом патриарха Кирилла.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.