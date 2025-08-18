Тепло еще вернется: сентябрь принесет в Москву хорошую погоду
Синоптик Ильин: начало сентября в Москве будет теплее нормы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Температура воздуха превысит норму.
Сентябрь в Москве начнется с довольно теплой погоды, а температура воздуха превысит климатическую норму. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Ильин уточнил, что со следующей недели в столицу придут дожди, температура воздуха понизится, но не стоит расстраиваться, ведь к концу лета опять потеплеет до +27 градусов.
«Первая декада сентября обещает стать теплой. Температура воздуха будет превышать климатические нормы на 3-6 градусов», — отмечает синоптик.
В начале сентября температура воздуха поднимется выше +20 градусов, добавил Александр Ильин.
