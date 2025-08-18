Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа

Фото: 5-tv.ru

Колебания атмосферы нашей планеты — это последствия солнечной вспышки, которая произошла 17 августа.

Магнитная буря ожидается на Земле 19 августа. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики.

На Солнце 17 августа произошла вспышка, которая повысит активность геомагнитного поля Земли и приведет к магнитной буре 19 августа. Колебания начнутся около шести часов утра.

Согласно прогнозам специалистов, в этот день ожидается буря, которую оценивают на уровень G1 по пятибалльной шкале или Kp5 при максимальном значении Kp9. То есть возмущения будут относительно слабыми, однако метеозависимые люди все же могут ощутить их последствия на себе.

Вероятность того, что буря возникнет, равна 66%. То, что колебания магнитного поля будут менее сильными, оценивается в 30%, а то, что геомагнитная сфера Земли останется спокойной — всего 4%.

