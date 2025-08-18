«Особенно нужно женщинам»: врач рассказала о пользе и вреде мяса

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

В последние годы выливается огромное количество информации о том, что этот продукт якобы вреден.

Мясо — незаменимый источник животного белка. В нем есть такие аминокислоты, которые из других продуктов человек получить не может. Об этом aif.ru рассказала директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина.

За последние пару лет появилось много информации, в которой говорится, что мясо — вредный продукт. Его употребление в большом количестве якобы является причиной возникновения рака. Но это далеко не так. Опасность, как утверждает Драпкина, может крыться в переработке этого продукта.

«Питание и выбор продуктов находятся в плоскости здравого смысла. Я призываю не отказываться ни от мяса, ни от рыбы», — сказала доктор.

Главный терапевт РФ подчеркнула, что красное мясо, то есть свинина, баранина и говядина нужны абсолютно всем: маленьким детям, мужчинам, женщинам. Все дело в том, что в мясе содержится много полезных микроэлементов, которые играют важную роль в поддержании нормального обмена веществ.

«Средняя суточная доза мяса для детей, женщин и пожилых людей — 50–150 граммов. Для мужчин больше — 150–180 граммов», — добавила Оксана Драпкина.

По ее мнению, мясо следует варить или готовить его на пару. Стоит помнить, что с грилем есть нюанс. Так, если получилась черная корочка, ее надо убрать, потму что именно в ней, как утверждает Драпкина, есть карцерогенные вещества, повышающие риск возникновения рака.

