Путин проинформировал президента Таджикистана Рахмона об итогах саммита на Аляске

Главы двух стран поговорили и о предстоящем визите российского лидера в Душанбе.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале. Два лидера обсудили итоги саммита на Аляске. Рахмон дал положительную оценку стремлению России и США урегулировать украинский кризис.

Также президенты обсудили вопрос развития российско-таджикистанских отношений и поговорили о предстоящем визите Путина в это дружественное государство.

«Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту Президента Российской Федерации в Таджикистан, а также к саммиту Центральная Азия — Россия и заседанию Совета глав государств СНГ», — говорится в сообщении.

Все эти мероприятия должны пройти в октябре в Душанбе.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась в 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Два лидера разговаривали на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Беседа в формате «три на три» продолжалась два часа и 45 минут. Обе стороны оценили данные переговоры положительно.

Итоги встречи российский лидер успел обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым и президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейтинг одобрения Трампа вырос после встречи с Путиным на Аляске.

