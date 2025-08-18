Трамп намерен подписать указ об отказе от голосования по почте

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Изначально такой способ был предназначен для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительным причинам.

Голосование по почте в США является неточным и спорным способом. Поэтому американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что собирается избавиться от такой возможности в стране.

«Я собираюсь возглавить движение за избавление от бюллетеней, присылаемых по почте. Это крайне неточные, очень дорогие и вызывающие серьезные споры машины для голосования», — сказал он.

Американский лидер уточнил, что первопричина массовых фальсификации на выборах заключается именно в почтовых голосованиях. Он отметил, что запрет на такой способ может помочь сделать процесс избрания более прозрачным и честным.

Также он дал обещание, что партия республиканцев станет добиваться возрождения доверия граждан к избирательной системе. По его словам, правительство страны намерено откорректировать правила для честного будущего Штатов.

На данный момент 14 штатов страны позволяют гражданам голосование по почте. Изначально такой способ был предназначен для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительным причинам, но со временем местное законодательство стало разрешать избирателю выбрать такую форму голосования по желанию.

