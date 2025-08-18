ВЦИОМ: для счастья россиянам нужен доход почти в 227 тысяч рублей в месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Средний желаемый заработок для ощущения удовлетворения вырос почти вдвое с 2017 года.

Россиянам для чувства счастья в среднем необходим ежемесячный доход в размере 226 921 рубль, что почти вдвое превышает показатель 2017 года, когда сумма была около 109 тысяч рублей. Такие цифры следуют из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин отметил, что рост «счастливого дохода» за восемь лет составил около 9,5% ежегодной капитализации, что несколько выше инфляции, и объяснил повышение главным образом ростом цен.

В Москве и Санкт-Петербурге для счастья требуется значительно больше — около 694 тысяч рублей, в городах-миллионниках — 176 тысяч, а в небольших городах — примерно 194 тысячи рублей. Минимальной суммой, которую россияне считают «деньгами», стало 15 тысяч рублей.

Опрос показал, что 42% россиян довольны своим доходом, что на 31% больше, чем в 1999 году. При этом 8% ощущают себя счастливыми именно из-за уровня своих доходов, а еще 34% испытывают удовлетворение.

При этом россиянам с высокими доходами для нормальной жизни требуется не менее 250 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, а для ощущения состоятельности — от 500 тысяч рублей.

