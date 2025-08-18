Умер автор логотипа для фильмов о Джеймсе Бонде Джо Кэрофф

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

На счету этого художника более 300 кинокартин, для которых он создал постеры.

Умер американский художник, разработавший дизайн логотипа для фильмов о Джеймсе Бонде, Джо Кэрофф. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Точная причина смерти пока не сообщалась. Известно, что Кэрофф не дожил до своего 104-летия всего один день. Сердце художника остановилось в домашнем хосписе на Манхэттене. Ему оказывалась постоянная паллиативная (облегчение симптомов и поддержание жизни неизлечимо больных) помощь.

Кэрофф разработал дизайн постеров более чем для 300 кинокартин. Однако, несмотря на востребованность, избегал всеобщего внимания.

«Творчество Кэроффа стало широко узнаваемым благодаря стилю интерпретации, который мог быть смелым, элегантным, театральным, причудливым, чувственным и обманчиво простым в продвижении книги или фильма и передаче его сути с помощью одного изображения», — говорится в NYT.

Среди работ художника была не только бондиана, но и такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Вестсайдская история» и «Последнее искушение Христа». Кроме того, в 1980-м году он создал логотип для проекта ABC Olympics, который транслировали на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде.

