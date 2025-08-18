Удар «Искандера» уничтожил до 100 украинских дальних дронов UJ-22 и «Паляница»

Фото: © РИА Новости/Стрингер

В Минобороны России сообщили об атаке по позициям ВСУ, где готовились к запуску беспилотники.

Ракетный удар оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил до 100 беспилотников самолетного типа UJ-22 и «Паляница» в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), а также личный состав, технику и центр подготовки операторов дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. <…> Также уничтожено 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для транспортировки беспилотников», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Российский оператор разведывательного дрона ночью выявил площадку подготовки ударных беспилотников большой дальности, расположенную в районе Иверского. По данным военного ведомства, атаки наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками-камикадзе, ракетными войсками и артиллерией группировок войск РФ.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотник украинской армии.

Уничтожение этого арсенала дронов и техники серьезно подорвало возможности ВСУ по нанесению точечных ударов и сокращению дистанции для удара на дальних направлениях, что может увеличить стратегическое преимущество российских вооруженных сил в зоне конфликта.

