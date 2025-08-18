Рейтинг одобрения Трампа вырос после встречи с Путиным на Аляске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Результаты стали выше по сравнению с июльским опросом.

После переговоров на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа вырос. Об этом сообщила газета Newsweek со ссылкой на результаты опроса.

«Согласно опросу InsiderAdvantage, 54% избирателей заявили, что теперь одобряют действия президента, а 44% — что не одобряют. Чистый рейтинг одобрения Трампа +10% — это больше, чем в последнем июльском опросе издания», — отметили в публикации.

Также пояснили, что в прошлом опросе работу президента США поддержали 50% респондентов, противоположное мнение высказали 48%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидер США Дональд Трамп отказался от общей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими коллегами. Сначала Трамп примет только президента Украины, а потом к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики Европейского союза. В программе предусмотрены рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

