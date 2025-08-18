В результате гибели девочки в парке Саратова возбуждено уголовное дело

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/sledcom_press; 5-tv.ru

Основание — статья 238 УК РФ, ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть ребенка.

Уголовное дело о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг, повлекших смерть ребенка, возбудили в Саратове после падения деревянной скульптуры на ребенка в парке города. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького» на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура Кота Ученого. Врачи пытались спасти ребенка, но в результате полученных травм смерть наступила на месте.

Девочка гуляла в парке вместе со своей мамой, когда произошла трагедия. Причина случившегося — статья 238 УК РФ, ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть ребенка. Известно, что скульптура прогнила изнутри. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следователь СК осмотрел место происшествия. Следующий этап — проведение судебных экспертиз и следственных действий. Цель — выяснить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

