Владимир Путин обсудил саммит на Аляске с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

Также лидеры двух стран подтвердили желание развивать российско-южноафриканское партнерство.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Два президента обсудили итоги саммита на Аляске. Уточняется, что глава ЮАР положительно оценил действия России и США по урегулированию украинского конфликта. Рамафоса поддержал дипломатические усилия, направленные на достижения мира.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили отношения между их государствами.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках», — проинформировала пресс-служба.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Два лидера разговаривали на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Беседа в формате «три на три» продолжалась два часа и 45 минут. Обе стороны оценили данные переговоры положительно.

Итоги встречи российский лидер уже успел обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

