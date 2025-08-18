Мария Захарова: киевский режим в своих действиях не остановится ни перед чем

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Украинская власть готова пойти на крайние меры ради своей выгоды.

Киевский режим не остановится ни перед чем в своих действиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя украинскую атаку на нефтепровод, ведущий в Венгрию.

«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также отметила, что Украина уже совершала противоправные действия в Африке, привлекала к террору граждан Средней Азии, освоила нелегальный рынок оружия в Европе и сотрудничала с западными заказчиками в области черной трансплантологии.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто сообщил на своей странице в соцсети X, что из-за атаки Вооруженных сил Украины поставки нефти в Венгрию были приостановлены на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина и ребенок погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области.

