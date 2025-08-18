Без детских кресел и номеров: как прошел авторейд в Петербурге
Инспекторы проверили около 400 водителей в Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Всего проверили около 400 водителей.
В Петербурге полицейские проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей. Рейды прошли сразу в нескольких районах.
Составлены десятки протоколов: автомобилисты пренебрегают безопасностью и не устанавливают в салонах специальные детские кресла. Инспекторы зафиксировали и другие нарушения, несколько человек отказались проходить медосвидетельствование. А некоторые управляли автомобилями без номеров и регистрации.
